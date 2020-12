Am Montag war Landrat Klaus Peter Söllner noch guter Dinge , dass die Inzidenzzahl im Landkreis Kulmbach sinken wird. "Wir hatten die Hoffnung, unter 100 zu kommen", sagte er. Doch ein neuer Rekord an Positiv-Fällen zerstörte diese Hoffnung: 96 Personen wurden am Dienstag neu dem Landratsamt gemeldet - eine Rekordzahl.

Mit dazu beigetragen hat die Pro-Seniore-Residenz in Wirsberg, in der bei 29 Bewohnern und acht Mitarbeitern das Coronavirus nachgewiesen werden konnte.

Auch in den betroffenen Heimen in Kulmbach Am Rasen und in der Brenkstraße sind die Zahlen gestiegen - teils auch deutlich.

Im Seniorenwohnheim in der Brenkstraße sind jetzt 69 Bewohner mit dem Virus infiziert (+15) und 30 Mitarbeiter (+19). In der Einrichtung Am Rasen sind 36 Bewohner erkrankt (+3) und 17 Beschäftigte (+1).