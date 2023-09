„Wie viele Rollen hat ein Skateboard?“ oder „Was isst ein Pandabär am liebsten? – diese und viele weitere knifflige Fragen galt es beim diesjährigen Sommerferienquiz der Kulmbacher Bücherei am Stadtpark zu beantworten. Wie die Stadt Kulmbach in einer Pressemeldung berichtet, haben hunderte Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren während der Sommerferien ihren Rätselschein in der Bücherei abgeholt und fleißig mitgequizzt.

„Wir wollten ein wenig Abwechslung in den langen Sommerferien bieten und freuen uns riesig, dass unser Quiz bei den jungen Besuchern so toll angekommen ist“, sagt Büchereileiterin Pia Wich. Unter allen richtigen Einsendungen wurden am Ende fünf Preisträger ermittelt.

Oberbürgermeister Ingo Lehmann überreichte zusammen mit Büchereileiterin Pia Wich den strahlenden Gewinnern offiziell ihre Preise. Neben einem Buchgutschein bekam jedes Kind in der Bücherei am Stadtpark auch eine kleine Überraschung. „Ihr seid klasse Ratefüchse gewesen und habt alle Fragen richtig beantwortet“, lobte OB Ingo Lehmann die ausgelosten Gewinner Ella Ohnemüller, Mathis Traini, Adrian Singer, Isa Hauffe und Anton Hagen. „Ich wünsche Euch allen viel Freude mit Eurem Gewinn!“

Doch nicht nur das Sommerferienquiz kommt gut an – auch die Bücherei am Stadtpark selbst ist ein echter „Dauerbrenner“. Mehr als 13.000 Medien wurden in den Sommerferien bislang entliehen. Darüber hinaus haben sich 50 neue Leser in der Kulmbacher Bücherei angemeldet. Um vor allem Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren den Zugang zu den unterschiedlichsten Medien in der Bücherei zu erleichtern, ist die die Ausleihe für sie kostenlos – allein das Ausstellen eines Büchereiausweises schlägt einmalig mit zwei Euro Gebühr zu Buche.