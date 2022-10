Wie die Stadt Kulmbach mitteilt, hält sie am Montag, den 24. Oktober 2022, ihre gesetzlich vorgeschriebene, halbjährliche Personalversammlung ab. Deshalb sind die Dienststellen der Stadtverwaltung sowie der Tourismus und Veranstaltungsservice und die Tourist Information in der Buchbindergasse an diesem Tag nur bis 13.30 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet.

Nicht betroffen von dieser Regelung sind die Stadtwerke Kulmbach mit dem Hallenbad. Gleiches gilt auch für das Landschaftsmuseum Obermain, das Zinnfigurenmuseum und den Museumsshop auf der Plassenburg.

Der Unterricht in der städtischen Musikschule findet an diesem Tag regulär statt. Die Bücherei am Stadtpark wird an diesem Tag erst um 16 Uhr öffnen.

Die Stadt Kulmbach bittet um Verständnis.

