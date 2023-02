Kurzzeitiges Parkverbot in der Gartenleite: Im Zuge des Vollausbaus der Gartenleite in Kulmbach müssen sich Anwohner in den nächsten Tagen auf Einschränkungen einstellen, wie die Stadt Kulmbach erklärt.

Von Dienstag, 14. Februar 2023, bis voraussichtlich einschließlich Mittwoch, 15. Februar 2023, gilt in der Gartenleite von den Hausnummer 12 bis 36 ein Parkverbot.

Dieses Parkverbot ist notwendig, da dort dringend notwendige Baumfällarbeiten durchgeführt werden müssen.