„Probiere Instrumente aus und lass´ Dich beraten!“ – unter diesem Motto steht der diesjährige „Tag der offenen Tür“ an der Städtischen Musikschule in Kulmbach.

Wie die Stadt Kulmbach mitteilt, geht es am Samstag, 17. Juni 2023, um 11 Uhr im Musiksaal der Musikschule Kulmbach los. „Den ganzen Tag über dreht sich bei unserem ‚Tag der offenen Tür‘ alles um Musik für Groß und Klein!“, freut sich Musikschulleiter Harald Streit auf hoffentlich viele Besucherinnen und Besucher. „Wir haben tolle Vorführungen geplant. Mit dabei wird zum Beispiel unser beliebtes Vororchester sein, aber auch das Streicher-Projekt-Orchester, die Gitarrenensembles, das Kulmbacher Kammerorchester, eine Jazz-Combo und die Kinder der musikalischen Früherziehung werden zeigen, was sie so draufhaben!“

Das Besondere an diesem „Tag der offenen Tür“ von 11 bis 14 Uhr: Während der gesamten Zeit können sich Interessenten jeglichen Alters von den Lehrkräften im 1. und 2. Stock der Musikschule unverbindlich beraten lassen. „Ausprobieren von Musikinstrumenten aus unserem Ausbildungssortiment ist dabei ausdrücklich erlaubt“, so Harald Streit. Um die Verpflegung der Besucherinnen und Besucher kümmert sich am „Tag der offenen Tür“ der Förderverband der Städtischen Musikschule.

Folgende Ausbildungsbereiche der Städtischen Musikschule Kulmbach stehen am „Tag der offenen Tür“ mit ihren Dozentinnen und Dozenten für Fragen und Testspielmöglichkeiten zur Verfügung: