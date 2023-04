Am kommenden Samstag, 22.04.2023 und am Sonntag, 23.04.2023 findet zum 20. Mal die Kulmbacher Motorradsternfahrt statt. Wie die Stadt Kulmbach erklärt, sind auf Grund der großen Teilnehmerzahl hier umfangreiche Absperrungen und verkehrsregelnde Maßnahmen erforderlich.

Die Motorradfahrer werden am Sonntag über die B 85 und die B 289 zur Abfahrt Kauernburg geleitet. Über die Hofer Straße und die Blaich geht es in die Albert-Ruckdeschel-Straße zum zentralen Treffpunkt der Biker für den Korso. Anlässlich des Korsos werden die betroffenen Straßen der Innenstadt in der Zeit von ca. 11.45 Uhr bis ca. 13.15 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Ab 12.00 Uhr wird sich der Konvoi mit Polizeibegleitung in Richtung Innenstadt in Bewegung setzen. Die Route führt über die Albert-Ruckdeschel-Straße, Reichelstraße, EKU-Straße, Hans-Hacker-Straße, Heinrich-von-Stephan-Straße, Kronacher Straße, Sutte, Webergasse, Klostergasse, Buchbindergasse, Marktplatz, Spitalgasse, Sutte, Heinrich- von-Stephan-Straße, Hans-Hacker-Straße in die Hardenbergstraße zum Gelände der Kulmbacher Brauerei in der Lichtenfelser Straße.

Am Samstag, den 22.04.2023 und Sonntag, den 23.04.2023 finden auf dem Gelände der Kulmbacher Brauerei, Lichtenfelser Straße 9, Rahmenveranstaltungen zur Motorradsternfahrt sowie ein Open-Air-Konzert statt.

Die Lichtenfelser Straße ist daher am gesamten Wochenende vollständig gesperrt. Beschränkungen gibt es in der Hardenbergstraße, der Goethestraße sowie der Georg-Hagen-Straße. Die Parkplätze im Umfeld des Veranstaltungsgeländes werden für die Motorräder reserviert. In der Zeit, in der sich der Motorradkorso durch die Innenstadt bewegt, wird die Zufahrt über den Kressenstein in Richtung Innenstadt gesperrt.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, diesen Bereich weiträumig zu umfahren, da mit längeren Wartezeiten, insbesondere in den Mittagsstunden, gerechnet werden muss.

Die Bevölkerung wird um Verständnis gebeten.