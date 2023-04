Erstmals seit drei Jahren: Motorradsternfahrt in Kulmbach findet wieder statt

20-jähriges Jubiläum: Spektakuläres Event am Wochenende vom 22. und 23. April 2023

"Erstmals direkt auf dem Brauereigelände": Neue Attraktion angekündigt

Der Countdown läuft - so sieht das Programm der Neuauflage aus

In den vergangenen Jahren musste die Kulmbacher Motorradsternfahrt wegen der Corona-Pandemie gleich dreimal in Folge ausfallen. Am kommenden Wochenende vom 22. und 23. April 2023 lockt das gigantische Spektakel jedoch wieder zehntausende Menschen in die oberfränkische Stadt. Zum 20-jährigen Jubiläum verspricht das Programm abwechslungsreich zu werden. Gleichzeitig habe die Großveranstaltung jedoch auch einen ernsthaften Hintergrund, der gerade wieder besonders aktuell sei.

Update vom 18.4.2023: Kulmbacher Motorradsternfahrt 2023 findet dieses Wochenende statt - Countdown läuft

Das Mega-Event der Kulmbacher Motorradsternfahrt steht kurz bevor. Unter dem Motto "Ankommen statt umkommen" sollen über zehntausend Biker und Besucher am Wochenende in Kulmbach "für ein verantwortungsvolles Verhalten im Straßenverkehr" sensibilisiert werden, heißt es in einer Pressemeldung der Kulmbacher Brauerei von Montag (17. April 2023).

So gebe es auch in diesem Jahr unter anderem viele Info- und Aktionsstände, die speziell auf die Belange der Biker ausgerichtet seien, beschreibt die Polizei Oberfranken das Großevent in einer weiteren Pressemeldung von Montag. "Neu ist in diesem Jahr beispielsweise das Szenario eines Unfalls mit einem Traktor", so Mitorganisator des Kulmbacher Biker-Treffens Johannes Schaller.

Aber auch das Rahmenprogramm der Kulmbacher Motorradsternfahrt verspricht vielversprechend zu werden. "Ob Hardrock, Pop-Punk oder Classic Rock - alle Facetten der Rockmusik werden abgedeckt. Somit ist für jeden Geschmack sicherlich das Richtige dabei", kündigt Holger Schmidt, Leiter Marketing der Kulmbacher Brauerei AG, an.

Erstmeldung vom 23.2.2023: Kulmbacher Motorradsternfahrt mit ernstem Hintergrund - Unfälle "deutlich gestiegen"

"Die Anzahl der Motorradunfälle ist in Oberfranken 2022 deutlich gestiegen. Das meldete die kürzlich veröffentlichte Unfallstatistik der bayerischen Polizei", heißt es. Dazu hatte auch inFranken.de erst vor wenigen Tagen intensiv berichtet. Im vergangenen Jahr seien motorisierte Zweiradfahrer an 651 Verkehrsunfällen beteiligt gewesen (2021: 552), ein Anstieg von knapp 18 Prozent. Die Analyse der Verkehrszahlen zeige auch, dass drei Viertel der tödlichen Unfälle in Oberfranken von den Bikern und Bikerinnen selbst verursacht worden seien. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hätten die Veranstalter der Kulmbacher Motorradsternfahrt "einmal mehr den thematischen Schwerpunkt auf die Verkehrssicherheit gelegt".

Vor diesem Hintergrund sei die Kulmbacher Motorradsternfahrt auch ursprünglich ins Leben gerufen worden. "Bei den Motorradfahrern ist es besonders nach dem Winter wichtig, sich ausreichend Zeit zum 'Warmfahren' zu nehmen. Denn viele überschätzen ihre fahrerischen Fertigkeiten zum Start in die neue Motorradsaison und verursachen folglich, insbesondere während der Frühlingsmonate, Verkehrsunfälle", so die Brauerei. Was die Kulmbacher Motorradsternfahrt ausmache, sei "die unterhaltsame Vermittlung von vielfältigen Inhalten, die dadurch nachhaltig im Gedächtnis bleiben", heißt es weiter. Das diesjährige Motto sei "Ankommen statt umkommen!".

Im 20. Jubiläumsjahr stünden "viele praktische Mitmach-Stationen" und auch eine neue Attraktion. So werde es erstmalig direkt auf dem Brauereigelände einen "Geschicklichkeits-Parcours für Motorradfahrer" geben. "Im Netz findet man zahlreiche Filme, in denen die amerikanische Polizei zum Beispiel auf Harleys diese Art von Parcours bestreitet. Interessierte können nun beim Kulmbacher Biker-Event an beiden Tagen einfach mit ihrer Maschine vorbeischauen und sich zum Beispiel dem engen Slalomfahren stellen", erklärt das Unternehmen. Belohnt werde die Teilnahme "mit einer Verlosung von hochwertigen Preisen, wie beispielsweise Motorradhelmen der Marke Shoei oder VIP-Tickets für die Motorrad-Weltmeisterschaft MotoGP".

Motorradsternfahrt 2023 mit zwei Neuheiten - neben klassischem Sonntagskorso und beliebter Puppe für Kinder

Auch ein PKW-Überschlag- und weitere Simulatoren würden angeboten. "Alle Verkehrsteilnehmer – ob Auto-, Motorrad- oder Fahrradfahrer – werden von den Ausstellern angesprochen und aufgefordert, sich aktiv mit dem Thema Verkehrssicherheit auseinander zu setzen. Denn oft ist es eine Frage der gegenseitigen Wahrnehmung und der Fähigkeit, sich auch in den anderen Verkehrsteilnehmer reinzuversetzen", heißt es in der Mitteilung. "Mit kindergerecht aufgearbeiteten Inhalten wird auch an die kleinsten Verkehrsteilnehmer gedacht, die sich spielerisch mit den Gefahren und Herausforderungen im Straßenverkehr auseinandersetzen können."

Neben der "beliebten Verkehrspuppenbühne, einem Tretauto-Parcours, der stets gut angenommenen Blitzer-Aktion bis hin zu einem Kinder-Verkehrsquiz der oberfränkischen Polizei mit tollen Preisen werden auch im Jubiläumsjahr vielfältige Spiel- und Lernstationen angeboten", so die Ankündigung. Erstmals sei auch die Polizeikinderserie "Wally und Rob" mit kurzen Filmen vertreten. Erwachsene wolle man mit "alkoholfreien Bier- und Getränkespezialitäten" von einem Verzicht auf Alkohol am Steuer überzeugen.

Am Sonntagmorgen (23. April 2023) starten Motorradfahrer und -fahrerinnen laut Eigenbeschreibung "wie üblich aus allen Himmelsrichtungen Bayerns ihre Motoren, um sternförmig von rund 30 Standorten nach Kulmbach einzufahren". Von der Albert-Ruckdeschel-Straße starte der Konvoi durch die Kulmbacher Innenstadt zum Brauerei-Veranstaltungsgelände. Zu einer "schönen Tradition" sei der Besuch "ausländischer Motorradpolizisten mit Ihren landestypischen Polizeifarben" geworden. Die "mitunter aus Russland oder Frankreich angereisten Kradfahrer", hätten zum Teil schon erhebliche Touren hinter sich, bevor sie am Korso durch die Kulmbacher Innenstadt teilnehmen.

