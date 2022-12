Kulmbach: " Kinderhaus Sternstunden" für traumatisierte Kinder

Kinderhaus Sternstunden" Pädagogische Wohngruppen veranstalten alljährliches Weihnachtsfest

Mädchen und Jungen stammen oft aus schwierigen Verhältnissen

stammen oft "Freude und Dankbarkeit": Bescherung bringt Kinderaugen zum Leuchten

Weihnachtsbaum, Geschenke und gemütliches Beisammensein: Ein Wunsch, der jedes Jahr für viele Kinder mit traumatischem Familienhintergrund leider nicht in Erfüllung geht. Das "Kinderhaus Sternstunden" in Kulmbach will das ändern. Für die 14 Mädchen und Jungen der pädagogischen Einrichtung, die zum Zentrum für Familie und Erziehung der Geschwister-Gummi-Stiftung gehört, soll Weihnachten in der Wohngruppe zum unvergesslichen Ereignis werden.

Besonderes Adventsfest ist „tolle Sache, um Kindern ihre Wünsche zu erfüllen“

Die Betreuer der Kinder möchten den Heranwachsenden ein wunderschönes Fest ermöglichen: Linda Will, eine Mitarbeiterin der Wohngruppe, beschreibt die Adventszeit als "emotionale Herausforderung für Kinder" - die Mädchen und Jungen können Sehnsucht nach einer "heilen Familie" bekommen. Ihnen eine einmalige Erinnerung an das Weihnachtsfest zu schenken, sei deshalb sehr wichtig. "Unsere Arbeit basiert auf dem Grundstein, einen sicheren Ort für die Kinder der Wohngruppe zu schaffen", wird Katharina Schott, eine Betreuerin des Hauses, in einer Pressemitteilung der Geschwister-Gummi-Stiftung zitiert.

Verschiedene Aktionen der pädagogischen Einrichtung ermöglichen den Kindern demnach einen unvergesslichen Heiligen Abend: Neben Weihnachtsliedern und Plätzchen, die alle Bewohner des Heimes in adventliche Vorfreude versetzten, strahle das Kinderhaus Sternstunden durch selbst gestaltete, bunt dekorierte Fenster eine gänzlich weihnachtliche Stimmung aus, heißt es vonseiten der Einrichtung. Des Weiteren begleite die Kinder ein Buch Tag für Tag durch die Adventszeit und erzähle die Geschichte von Jesu Christi. Clara, eine neunjährige Bewohnerin des Heims, erzählt vom Weihnachtsfest in der Wohngruppe und verrät: "Am meisten freue ich mich natürlich darauf, die Geschenke auszupacken und den Baum zu schmücken."

Vor allem die Wunschzettelaktion sei eine "tolle Sache, um Kindern ihre Wünsche zu erfüllen", so Stefanie Schmidt, die im "Kinderhaus Sternstunden arbeitet". Die Mädchen und Jungen seien jedes Jahr sehr aufgeregt und freuten sich über ihre persönlichen Geschenke. Katharina Schott fasst derweil zusammen, wieso das Weihnachtsfest auch für die Betreuer so wichtig ist: "Die Freude und Dankbarkeit, die sich in den leuchtenden Augen der Kinder widerspiegelt, zeigt uns gerade an Tagen wie Weihnachten, dass die Arbeit mit ihnen in vielerlei Hinsicht auch persönlich bereichernd ist."

