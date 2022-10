Zusammen Musik machen und gemeinsam Spaß haben: Darum geht es bei den beliebten „Jazz-Sessions“ der Städtischen Musikschule in Kulmbach. Wie die Stadt Kulmbach mitteilt, gehe es am Dienstag, 18. Oktober 2022, um 20 Uhr wieder mit den monatlichen „Jazz-Sessions“ in der Kulmbacher Kommunbräu los.

„Wir freuen uns sehr, wieder gemeinsam spielen zu können“, so Musikschulleiter Harald Streit. „Das Besondere an diesen spontanen Jazzabenden: Neben Musikern aus dem Kollegium unserer Musikschule kann jeder, der Spaß und Freude am gemeinsamen Musizieren hat, jederzeit dazukommen. Ob Fortgeschrittener oder Jazz-Einsteiger – jeder ist bei uns herzlich willkommen!“, erklärt Harald Streit.

Wichtig ist nur, viel Freude an der Musik und sein Instrument mit zu bringen (Schlagzeug, Verstärker, E-Piano werden bereits von der Musikschule gestellt).

Die beliebten “Jazz-Sessions“ der Musikschule Kulmbach gibt es bereits seit etwa 20 Jahren und wurden bisher regelmäßig einmal im Monat durchgeführt. Aufgrund der Coronapandemie mussten die Jazzer allerdings pausieren. „Umso mehr freuen wir uns nun bei unserem Neustart auf viele Musiker und ein großes Publikum“, sagt Harald Streit. Die „Jazz-Session“ findet im Saal der Kulmbacher Kommunbräu statt, der Eintritt ist frei. Ansprechpartner vor Ort sind Karsten Friedrich und Thomas Schimmel.