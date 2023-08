Auch das IHK-Gremium Kulmbach macht sich nun bei der Politik für eine Umgestaltung und Barrierefreiheit des Kulmbacher Bahnhofs stark, wie die Pressestelle der IHK für Oberfranken Bayreuth berichtet. "Seit Jahren existieren Planungen, den Kulmbacher Bahnhof barrierefrei zu gestalten. Es ist höchste Zeit, diese Planungen auch umzusetzen, für Kulmbach und die gesamte Region", so Harry Weiß, Vizepräsident der IHK für Oberfranken Bayreuth und Vorsitzender des IHK-Gremiums Kulmbach. In einem Brief an Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner fordern Harry Weiß und IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfram Brehm eine rasche Wiederaufnahme der Planungen.

Als Oberzentrum und junger Universitätsstandort hat Kulmbach in den vergangenen Jahren eine beachtliche Entwicklung vollzogen. Die 7. Fakultät der Universität Bayreuth für Lebenswissenschaften ist ein großer Erfolg und richtet das Augenmerk vieler ausländischer Studierender auf die Region. Zudem ist der Neubau am beruflichen Schulzentrum fertiggestellt und Kulmbach zur Wasserstoff-Modellregion geworden. IHK-Vizepräsident und Vorsitzender des IHK-Gremiums Kulmbach, Harry Weiß, kritisiert jedoch, dass diese Dynamik Kulmbachs bei der Entwicklung des Bahnhofs bislang nicht angekommen sei.

Kulmbacher Bahnhof: Erscheinungsbild und Zustand inakzeptabel

"Obwohl mehr und mehr Bahnhöfe in deutlich kleineren Kommunen inzwischen barrierefrei sind, stehen die Planungen am Bahnhof Kulmbach seit 30 Jahren still. Für ein Oberzentrum und einen jungen weltoffenen Universitätsstandort ist das inakzeptabel", so Weiß. Ohne Aufzüge sei die Bahn gerade für Senioren, für Menschen mit Handicap, aber auch für Familien mit kleinen Kindern nur schwer erreichbar. "Der erste Eindruck, den das Erscheinungsbild des Kulmbacher Bahnhofs vermittelt, ist dem eines Oberzentrums und Universitätsstandorts nicht würdig."

Mit einer Initiative zur Umgestaltung und Barrierefreiheit des Kulmbacher Bahnhofs möchte das IHK-Gremium Kulmbach nun gegenüber der Politik Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema lenken. "Die Barrierefreiheit des Kulmbacher Bahnhofs ist essenziell für die Zukunft der gesamten Region und damit längst überfällig", so Wolfram Brehm, Hauptgeschäftsführer der IHK für Oberfranken Bayreuth. "Wir werden dieses Anliegen der Kulmbacher Wirtschaft deshalb mit Nachdruck bei den politischen Entscheidungsträgern einfordern." Auch für eine bessere Anbindung der Stadt Kulmbach an das überregionale Bahnnetz macht sich die IHK seit Jahren stark, unterstützt den Ausbau der "Oberfranken-Achse" von Hof bis Bamberg und fordert kurzfristig eine bessere Einbindung des Standorts in den Deutschlandtakt.

Vorschaubild: © Daniel Krüger/inFranken.de