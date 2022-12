Kulmbach: "Gasthof zum Seelöwen" vor dem Aus gerettet - Freude bei Gästen "riesengroß"

Kulmbach: Traditionslokal "Gasthof zum Seelöwen" vor dem Aus gerettet:

vor dem Aus gerettet: Neue Betreiber übernehmen das beliebte Restaurant - doch es bleibt in der Familie

übernehmen das "Traditionelle Ideen weiterentwickeln": So soll die Speisekarte künftig aussehen

Wiedereröffnung im Januar 2023

Der "Gasthof zum Seelöwen" in Kulmbach wurde 1987 gegründet und gehört somit zu den Traditionsgaststätten der oberfränkischen Stadt. Die Besitzer Werner und Edeltraud Glaser geben diesen nun altersbedingt auf. Doch "jedes Ende ist ein neuer Anfang", wie sie stolz verkünden: denn das beliebte Restaurant bleibt nicht lange ohne Besitzer. Der Sohn des Ehepaars Glaser, Felix Glaser, übernimmt den Gasthof.

Neue Besitzer wollen frischen Wind in "Gasthof zum Seelöwen" in Kulmbach

"Es wäre zu schade, wenn wir die Gaststätte meiner Eltern hätten aufgeben oder verkaufen müssen", sagt Glaser gegenüber inFranken.de. Zusammen mit seiner Partnerin Caroline Ganz wollte er genau das verhindern, sagt er - und habe sich nach 21 Jahren, in welchen er fern von seiner Heimatstadt gelebt habe, dazu entschieden, die "Familientradition weiterführen". Zum Jahreswechsel solle das Restaurant übernommen, am 11. Januar 2022 dann wiedereröffnet werden.

Glaser und seine Partnerin wollen auch neuen Schwung in die oberfränkische Gaststätte bringen: Der gelernte Koch, der bereits in 5-Sterne-Hotels und Gourmet Restaurants gearbeitet habe, wolle seine Kenntnisse in der Küche des beliebten Gasthofes beweisen. "Wir werden bei der klassischen fränkischen Karte bleiben, dazu gehört auch die Fortsetzung altherkömmlicher Rezepte, die bis zu meiner Urgroßmutter zurückreichen. Gleichzeitig haben wir aber vor, unsere eigenen Erfahrungen in die Küche des Gasthofes zum Seelöwen einzubringen und traditionelle Ideen weiterzuentwickeln."

Seine Partnerin, Caroline Ganz, eine gebürtige Schweizerin, sei dabei eine helfende Hand. "Wir haben uns in Basel kennengelernt. Die Reise nach Kulmbach war eine große Entscheidung, aber ich freue mich auf die Arbeit in der Gaststätte und werde überall dort mithelfen, wo zwei Hände gebraucht werden", verrät sie gegenüber inFranken.de. "Die Schweiz steht für hochklassige Gastronomie" und treffe hier auf den "urigen, fränkischen und gutbürgerlichen Charakter" der Gaststätte.

Neueröffnung im Januar 2023 - "sehr viel positive Rückmeldung"

"Die Freude der Gäste über die Übernahme des Restaurants ist riesengroß, wir haben bisher sehr viel positive Rückmeldung bekommen", so Glaser. Doch erstmal heißt es Abwarten. Bis Ende des Jahres sollen noch einige Ausbesserungsarbeiten vorgenommen werden, dann folgt im Januar die Wiedereröffnung des Lokals.

"Wir möchten an die traditionsreiche Küche und Schankkultur des Gasthofes anknüpfen. Wir hoffen natürlich darauf, dass uns die Stammkunden im neuen Jahr weiterhin treu bleiben und wir auch neue Gäste begrüßen dürfen.“ ", so Glaser. Auch der aktuelle Betreiber Werner Glaser sieht seinen Gasthof in guten Händen. Der Abschied falle ihm schwer, aber es gäbe zu seinem 70. Geburtstag nichts Schöneres als verkünden zu können, dass das eigene Lebenswerk in der Familie bleibt, sagt er.

Bis zum 4. Adventsonntag aber sei er selber noch vor Ort und bekoche seine Gäste mit fränkischen Gerichten. Wer sich also noch persönlich verabschieden will, oder für die Liebsten eine der hausgemachten Wurstspezialitäten besorgen möchte, sollte das noch bis zur Weihnachtszeit tun - dann heiße es für ihn "Auf Wiedersehen" an alle Gäste des "Gasthof zum Seelöwen" in Kulmbach.