Kulmbach vor 1 Stunde

Brennendes Fahrzeug

Fahrzeug auf Eku-Parkplatz fängt Feuer - was war die Brandursache?

In Kulmbach hat am Sonntag (5. Februar 2023) ein Fahrzeug auf dem Eku-Parkplatz Feuer gefangen. Eine Polizeistreife bemerkte den Wagen per Zufall und konnte dadurch Schlimmeres verhindern.