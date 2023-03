Kulmbach : "Berat Markt" hat kürzlich eröffnet

In Kulmbach hat am Freitag (10. März 2023) ein neues Lebensmittelgeschäft eröffnet. Im "Berat Markt" in der Spitalgasse 9 gibt es seitdem allerhand türkische Spezialitäten, von "Trockenwaren über Obst und Gemüse, Nudeln, Käse und Wurst", wie Inhaberin Gönül Fitanlik erklärt, die das Geschäft gemeinsam mit ihrem Mann Salman betreibt. "Ich wollte das schon lange machen", sagt sie gegenüber inFranken.de. Nun konnte Fitlanik ihren Traum vom eigenen Laden verwirklichen.

Kulmbach: Neuer Lebensmittelmarkt "Berat Markt" mit türkischen Spezialitäten

Die Waren kommen aus dem "türkisch-arabischen Handel" und werden eigens von der Inhaberin ausgesucht. "Ich mache zudem täglich frisch Lahmacun sowie Pide mit türkischer Sucuk-Wurst und Spinat und Käsetaschen. Die Leute kommen dafür manchmal schon in der Frühe oder mittags zum Pause machen", freut sich Fitanlik. Ab circa Mitte April gebe es, so die Inhaberin, "wenn alles klappt auch frisches, unverpacktes Halal-Fleisch".

Der Laden werde gut angenommen: "Die Menschen freuen sich", vor allem weil es sonst in der Innenstadt kaum Möglichkeiten gebe, Lebensmittel zu kaufen. Früher habe der Laden das Friseurgeschäft Franz Wolf beinhaltet, wie die Stadt Kulmbach mitteilt. Der "Berat Markt" sei gemeinsam mit Vertretern der Türkischen Gemeinde Kulmbach sowie zahlreichen Freunden und Gästen "feierlich eröffnet" worden.

"Ihr Geschäft ist eine tolle Ergänzung unseres Einzelhandelsangebots in der Innenstadt", erklärt Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD). "Hier bekommt man alles, was die Türkei an Spezialitäten zu bieten hat." Der Kulmbach Markt ist nun montags bis samstags von 8 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.