Mit Horn und im historischen Gewand wandeln sie in der Nacht durch Kulmbachs Altstadtgassen: In diesem Jahr gibt es wieder gleich mehrere Möglichkeiten, mit dem beliebten Nachtwächter auf Tour zu gehen. Die erste Nachtwächterführung findet am Samstag, 28. Januar 2023, um 20 Uhr statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um telefonische Voranmeldung in der Tourist Information der Stadt Kulmbach gebeten. Foto: Stadt Kulmbach