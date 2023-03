Die 20. Auflage der Kulmbacher Motorradsternfahrt löst Begeisterung aus - und das nicht nur im Hinblick auf das vielfältige Angebot an Aktions- und Infoständen oder den traditionellen Motorradkorso durch die Stadt. Auch auf der Bühne sei beste Unterhaltung garantiert, wie die Kulmbacher Brauerei AG erklärt. Ob Hardrock, Pop-Punk oder Classic Rock, die diesjährigen Bands decken alle Facetten der Rockmusik ab. Und das live und umsonst.

Das Musikprogramm am Samstag, 22.04.2023

Den musikalischen Opener machen am Samstag „Adrenalize“ aus Kulmbach. Sie sind bereits zum zweiten Mal auf der Sternfahrt dabei und haben sich mit Hard Rock der Achtziger auch sonst schon bei zahlreichen Partys als Einheizer bewährt. Ab ca. 15:30 Uhr folgt die Kulmbacher Newcomer Pop-Punk Band „If We Last“. Mit eigenen Songs, die musikalisch durch melodisch-kantige Basslinien und verzerrte Gitarrenriffs bestimmt sind, haben sie das Potential für eine Karriere im nationalen Musikgeschäft. Denn auch wenn die Melodien und Texte der jungen Band den meisten Besuchern noch unbekannt sein dürften, schafft sie es, dass man bereits beim ersten Hören mitgerissen wird. Mit ihrem Debutalbum „Relationshit“ tourt „If We Last“ seit Mitte letzten Jahres in der Clubszene. Beim Bandcontest für das „Festung Rockt“ Festival 2023 gewannen die vier Musiker Ende letzten Jahres den Vorentscheid. Bevor sie im Mai bei diesem großen Musikfestival auf der Mainstage stehen, werden sie auf der Kulmbacher Sternfahrt-Bühne ganz sicher mit ihren tanzbaren Stücken ins Ohr vieler Besucher gehen.

Am frühen Abend darf sich das Publikum des Biker-Events auf den nächsten musikalischen Leckerbissen freuen: Die „Rock Antenne Band“ bringt nach eigenen Aussagen „den besten Rock nonstop auf die Bühne“. Die sechs Vollblutmusiker covern alle legendären Hymnen der Musikgeschichte - von AC/DC über "Kiss" bis hin zu Whitesnake, von Aerosmith bis Volbeat. Das Programm der „Rock Antenne Band“ umfasst nicht nur alle Facetten der Rockmusik, sondern verspricht auch echte Partystimmung.

Zum krönenden Abschluss des Abends werden „Bonfire“ den Sternfahrt-Besuchern einheizen. Die deutschen Hardrock Titanen sind seit über 40 Jahren sowohl auf den heimischen als auch auf den großen internationalen Bühnen zu Hause. So zählen beispielsweise Tourneen mit Judas Priest und ZZ Top zu ihren Erfolgen, wie auch Auftritte im ZDF TV Rockgarten 2020 und 2021. Ihr Klassiker „You make me feel“ erreichte auf YouTube über 25 Millionen Aufrufe. Auf der Kulmbacher Motorradsternfahrt werden „Bonfire“ im Rahmen ihrer „Origins-Tour“ ein „Best-of Programm“ spielen – mit vielen Hits insbesondere aus den Anfangsjahren der Bandgeschichte.

Das Musikprogramm am Sonntag, 23.04.2023

Der Sonntagvormittag startet mit einem Motorradgottesdienst, den „D.I.E.B.A.N.D.“ musikalisch begleiten wird. Im Anschluss werden die fünf Musiker bis zum Eintreffen des Korsos mit aktuellen Chart-Hits für einen angenehmen Musikhintergrund sorgen. Dafür können sie auf über zehn Jahre Erfahrungsschatz als Hochzeit– und Partyband mit einem umfangreichen Songrepertoire zurückgreifen.

Ab dem frühen Nachmittag heißt es: Verstärker aufgedreht für die „City Rockers“ aus Scheßlitz. Mit hausgemachten Cover-Rock entführt die Band in die Welt des Rock’n’Rolls aus den vergangenen sieben Jahrzehnten. Neben Elvis-, Scorpions- und Van Halen-Hits gehören auch Perlen der aktuellen Rockmusik, wie Coldplay oder Kings of Leon zur Setlist. Und gut vorstellbar, dass die „City Rockers“ zum Ende der Veranstaltung auch das Lied anstimmen werden, das wie kein anderer Song den Besuchern der Motorradsternfahrt aus der Seele spricht, wenn es heißt: Tage wie diese.

Das Musikprogramm auf einen Blick:

Samstag, 22.04.2023

13:15 Adrenalize

14:15 Adrenalize

15:30 If We Last

17:30 Rock Antenne Band

21:30 Bonfire

Sonntag, 23.04.2023

11:00 D.I.E.B.A.N.D.

13:45 City Rockers

14:45 City Rockers

16:00 City Rockers

17:15 City Rockers