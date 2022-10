Am Montagmorgen (3. Oktober 2022, Tag der Deutschen Einheit), machte ein Anwohner aus einem Neubaugebiet in Neuenmarkt/Hegnabrunn (Landkreis Kulmbach), in seinem Vorgarten einen ungewöhnlichen Fund.

Der Mann staunte nicht schlecht als dort ein beinahe lebensgroßes Plastik-Wildschwein stand. Wie dieses dort hingekommen war, kann sich der Finder nicht erklären. "Von allein ist es dort jedenfalls nicht hingewandert", schreibt die Polizei Stadtsteinach.

"Schwarzkittel" wandert ins örtliche Fundbüro

Es wird bislang von einem Streich ausgegangen. Der "Schwarzkittel" wird an das Fundbüro der Gemeinde Neuenmarkt übergeben.