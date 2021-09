Kulmbach vor 59 Minuten

Verkehr

Kommt man so künftig aus der Innenstadt?

An der Fritz-Kreuzung stockt der Verkehr. Eine Tangente, die am Güterbahnhof vorbeiführt, könnte den Rückstau in der Heinrich-von-Stephan-Straße auflösen. Der Stadtrat nimmt ein Projekt ins Visier, von dem auch Taxifahrer und der Lieferservice profitieren würden.