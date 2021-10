Neuenmarkt vor 30 Minuten

Umwelt

Klärwärter verhindert Katastrophe

Willi Lauterbach reagiert blitzschnell, als er am Mittwochmorgen einen schmierigen Ölfilm in der Neuenmarkter Kläranlage bemerkt. Nicht auszudenken, wäre der Treibstoff ungehindert in die Schwarze Schorgast gelangt.