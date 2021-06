Von den aktuell sechs Corona-Infektionen fallen drei in die letzten sieben Tage. Der aktuelle 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach sinkt damit auf 4,19.

Keine Fälle im Klinikum

Im Klinikum Kulmbach werden momentan keine Corona-Fälle behandelt. In Quarantäne befinden sich derzeit 14 Landkreisbewohner.

Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle seit Beginn der Pandemie beträgt 4078. Der Landkreis hat 117 Corona-Tote zu beklagen.

Impfquoten

Bislang erhielten 37 141 Personen im Landkreis Kulmbach ihre erste Impf-Dosis; die Erstimpfungsquote liegt damit bei 51,90 Prozent. Komplett geimpft sind 24 175 Landkreis-Bewohner, das entspricht einer Quote von 33,78 Prozent.

Blick nach Kronach

Im Landkreis Kronach sind am Wochenende drei neue Corona-Fälle bestätigt worden. Von den aktuell 27 Infizierten fallen acht in die vergangene Woche, so dass die Sieben-Tage-Inzidenz für Kronach leicht auf 12 steigt (Stand Sonntagmittag).