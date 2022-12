Kasendorf: Pflegedienst eröffnet besondere Senioren-WG

Ehemaliger Edeka-Supermarkt vollständig umgebaut

"Ältere Gesellschaft besser betreuen ": Geschäftsführer erklärt Wohnkonzept

": Geschäftsführer erklärt "Entscheidet der Mieter": So soll die Alternative zum Heim funktionieren

Zum Jahresbeginn 2023 eröffnet der ambulante Pflegedienst "Zuhause sein" eine Senioren-Wohngemeinschaft namens "Magnusturm" in Kasendorf mit Einzelappartements für 12 Bewohner. "Gerade in der Coronakrise hat sich gezeigt, wie wichtig gute Pflege ist", wird Geschäftsführer Markus Weigel in einer Pressemitteilung zitiert.

"Selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden": Senioren-WG in Kasendorf nachgefragt

"Insgesamt haben wir über 1,5 Millionen Euro in die durchzuführenden Maßnahmen investiert und so aus dem ehemaligen Edeka-Einkaufsmarkt in der Ortsmitte ein Schmuckstück gezaubert", wird die Mitinitiatorin Sascha Seuß zitiert. Ab Januar würden die Appartements an ältere Bürger vermietet, die "selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben, sich aber trotzdem rund um die Uhr versorgt wissen wollen", heißt es. Dabei spiele auch die demografische Entwicklung eine Rolle. "Angehörige, soweit vorhanden, sind oft überfordert, leben an einem anderen Ort und sind beruflich unabkömmlich und Pflege- und Altenheime stoßen an ihre Grenzen", so das Unternehmen.

Man wolle mit dem Konzept in der Zukunft "unsere ältere Gesellschaft besser und vor allem auch kostengünstiger betreuen zu können", so Weigel. Ab Januar sei der Einzug der ersten Mieter geplant. Die Planungen und Vorarbeiten dafür liefen indes auf Hochtouren, so stünden derzeit zahlreiche Besichtigungstermine mit Interessenten an. "Es spricht sich langsam herum und die Nachfrage ist gut", wird Edelgard Fringes, Miteigentümerin des ambulanten Pflegedienstes, zitiert.

Nicht selten werde mehrmals am Tag Hilfe benötigt, weil Pflegebedürftige ihr Essen nicht mehr selbst zubereiten können oder Hilfe beim Toilettengang brauchen beziehungsweise viele andere Kleinigkeiten ein Problem darstellten. Es habe sich immer wieder gezeigt, dass "die meisten Menschen, auch wenn sie alt und gebrechlich geworden sind, Wert auf Selbstbestimmung und gesellschaftliche Anerkennung legen" so Fringes. Auch hätten viele ältere Menschen den Wunsch, in der Nähe ihres Heimatorts zu sein.

Statt Pflegeheim: 24-Stunden-Versorgung angekündigt

"Ältere Menschen möchten nicht den ganzen Tag alleine sein und das Pflegeheim ist einfach keine passende Option", so das Unternehmen. In der WG hingegen führe man "sein selbstbestimmtes Leben wie gewohnt weiter". Einzige staatliche Auflage sei ein Gremium für Selbstbestimmung. Das bedeute, von jedem Mieter sitze ein Angehöriger im Gremium.

Der "Magnus-Turm" verfüge über zwölf Appartements mit je rund 25 Quadratmetern und weiteren knapp 300 Quadratmetern, die Wohngemeinschaft zusammen bilde eine Gemeinschaftswohnfläche mit fast 600 Quadtrameternbilden, hinzukämen die Terrassen mit insgesamt 130 Quadratmetern. Von jedem Appartement aus habe man unmittelbaren Zugang zur Küche, zum Speisesaal und zum Wohnzimmer, heißt es.



Pflegepersonal, hier "Präsenzkräfte" genannt, und Haushaltshilfen seien im Schichtbetrieb 24 Stunden vor Ort. In der gesamten Wohnanlage sei die Barrierefreiheit garantiert und die Mieter könnten sich im eigenen Appartement, einschließlich Terrasse und Garten, frei bewegen oder auch einen Spaziergang im Ort oder auf dem angrenzenden Wanderweg Richtung Magnusturm unternehmen. "Wenn nötig, mithilfe einer Begleitperson des Ambulanten Pflegedienstes".

In ehemaligem Edeka-Markt: Haus in Kasendorf kann besichtigt werden

Ferner seien regelmäßige Mahlzeiten gewährleistet, denn vor Ort würden Speisen "täglich frisch zubereitet". Der Speiseplan werde gemeinsam besprochen.

Nachdem die Modernisierungsmaßnahmen in und am ehemaligen Edeka-Einkaufsmarktes abgeschlossen und damit auch die Senioren-Wohngemeinschaft in Kasendorf fast fertiggestellt worden sei, könnten interessierte Bürgerinnen und Bürger am Tag der offenen Tür am Samstag, 17. Dezember 2022, ab 14 Uhr die Räume besichtigen.

Kontakt zum Pflegedienst aufnehmen: Mobil: 0175 – 22 50 451 sowie E-Mail: info@zuhause-sein.com, Senioren-Wohngemeinschaft, Hauptstraße 28,95369 Untersteinach. Festnetz: 09225 95 69 760