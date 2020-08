In Neuenmarkt trafen berühmte alter Schachteln auf alte Rösser

Zwei Tage lang bildeten das Deutsche Dampflokomotiv-Museum in Neuenmarkt und das "Romantik Posthotel" die Kulissen für umfangreiche Dreharbeiten des Bayerischen Fernsehens. Das BR-Team zeichnete zwei Folgen der Reihe "Heißmann und Rassau" mit dem bekannten Comedy-Duo "Waltraud und Mariechen".

Ausstrahlung Ende des Jahres

Volker Heißmann und Martin Rassau schlüpfen dabei an markanten Orten in die unterschiedlichsten Rollen und erleben witzige Abenteuer erleben. Ausgestrahlt werden der Beiträge "Im Hotel" am 13. November und "Alte Dampfrösser" am 11. Dezember jeweils um 22 Uhr.

In Zeiten von Corona war nur ein relatives kleines, neunköpfiges Fernsehteam in Neuenmarkt und Wirsberg unterwegs. Redakteur Thomas Kania kennt die beiden "Ulknudeln" aus Fürth schon seit fast 20 Jahren.

Zwei Improvisationsweltmeister

"Wir haben gemeinsam viel erlebt. Das Großartige an den beiden ist, dass man nie weiß, was kommt. Sie sind Improvisationsweltmeister. Wir versuchen immer, alles einzufangen, aber vor Überraschungen sind wir nicht sicher." Volker Heißmann zerlege Dinge aus dem Alltag und setze sich gemeinsam mit Martin Rassau wieder zusammen.

"Wir kommen aus dem Lachen nicht heraus", so Kania, der mit mehreren Kameraleuten, Aufnahmeleiterin Laura Pietrowski und Regieassistentin Lisa Körtelt angereist war. Letztere versprach: "Der Fernsehzuschauer darf sich natürlich auf etwas Lustiges und Unvergessliches freuen."

"Wir fühlen uns hier sehr wohl"

Thomas Kania zeigte sich vom DDM begeistert: "Das hier zwischen den Dampflokomotiven ist etwas ganz Besonderes." Dem konnte Volker Heißmann nur beipflichten: "Wir fühlen uns hier sehr wohl, uns wird jeder Wunsch von den Lippen abgelesen."

Vor 15 Jahren hatten Volker Heißmann und Martin Rassau auf Einladung der Sportvereine ESV und FC im Dampflokmuseum ein Gastspiel vor über 800 Besuchern gegeben. Heißmann konnte sich noch an den Beginn des tollen Kabarettabends erinnern.

Die Sache mit den Sonnenblumen

Er sei damals unter einer Dampflok hervorgekrochen und habe mit Blick auf die Bühnendekoration ganz trocken festgestellt, dass die vertrockneten Sonnenblumen wohl noch von der letzten Veranstaltung übrig geblieben seien.

Auf die Frage, ob sich "Waltraud und Mariechen" nach einem hoffentlich baldigen Ende der Corona-Pandemie vorstellen könnten, wieder einmal im DDM zu Gast zu sein, sagte Heißmann: "Hoffentlich, nachdem wir ja auch Kontakte nach Neuenmarkt haben. Wir würden uns dann auch dafür bedanken, dass wir im DDM die Fernsehaufzeichnungen vornehmen konnten." Und Martin Rassau fügte hinzu: "Wir kommen wieder, wenn Corona vorbei ist."

Derweil schwärmte er von den riesigen Dampfloks und erinnert sich an den Auftritt vor 15 Jahren im DDM: "Ich weiß noch, dass wir uns zwischen den Dampflokomotiven umziehen mussten, so eine Garderobe hatten wir noch nie."

Ganz schön gefordert

Die beiden Komödianten waren ganz schön gefordert. "Wir mussten ja immer von einem Ort zum anderen hetzen, warten bis alles richtig steht und auch sonst alles passt", so Rassau. Und bei der Wärme eine Perücke tragen zu müssen, sei wirklich kein Vergnügen.

Martin Rassau hatte übrigens die Idee, ins DDM kommen, "denn da können zwei alte Schachteln mit den alten Dampfloks konkurrieren".

Kellner und Hotelchef

Bislang wurden acht Folgen gedreht, unter anderem im Fürther Ronhof, in einem Weingut in Volkach oder in einem Freibad. Im Wirsberger "Posthotel" mimte Volker Heißmann einen Kellner, Martin Rassau schlüpfte in die Rolle des Hotelchefs.

Aufnahmeleiterin Laura Pietrowski ist erst seit fünf Jahren beim Bayerischen Fernsehen tätig. "Bei uns läuft alles familiärer ab, mit den beiden macht es aber auch echt Spaß."

Der Neuenmarkter Bürgermeister Alexander Wunderlich nutzte die Gelegenheit, die beiden Komödianten zu begrüßen. Er tat dies auch im Namen von Landrat Klaus Peter Söllner und Bezirkstagspräsident Henry Schramm und überreichte ein Präsent.