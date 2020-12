Er liegt uns in gedruckter Form vor: der eigentlich streng vertrauliche Bericht der unabhngigen Wirtschaftsprfungsgesellschaft Curacon, die (wie berichtet) im Auftrag des Awo-Bundesverbandes untersucht hat, ob es im Kulmbacher Kreisverband Verste gegen die verbandsinternen Regeln gegeben hat. Die Prfer stellen in ihrem Fazit eindeutig fest: Dem Unternehmenskodex des Bundesverbands wurde in einigen Fllen nicht entsprochen, was Kritiker wie das frhere Awo-Kreisvorstandsmitglied Wolfgang Hoderlein schon bemngelt hatten.