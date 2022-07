Der Kreisverband

von Bündnis 90/Die Grünen wählte seinen Vorstand neu. Wie aus einer Pressemitteilung der Partei hervorgeht, wurde besonders das Engagement der neuen Ortsgruppe Himmelkron hervorgehoben, der weitere folgen sollen.

Kreissprecherin Magdalena Pröbstl, Kreissprecher Christian Ohnemüller und Kassiererin Lara Heckl wurden ohne Gegenstimmen für die nächsten zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt. Neue Schriftführerin ist Anna Stocker. Pia Kraus, Josua Werth und Sascha Krüger wurden als Beisitzer gewählt.

Magdalena Pröbstl und Christian Ohnemüller freuten sich besonders über den frischen Wind, den Anna Stocker und Josua Werth, die beide in Kulmbach noch die Schule besuchen, in den Vorstand bringen

werden. "Wir machen Politik für die kommenden Generationen. Deswegen sind wir sehr glücklich und es ehrt uns, dass sich junge Leute bei uns einbringen wollen."

Weiteres Thema war der Beitritt der Partei zur "Allianz gegen Rechtsextremismus". Magdalena Pröbstl: "In Zeiten, in denen immer noch organisierte Fahrten von Corona-Leugnern stattfinden, die versuchen, Menschen in die politisch rechte Ecke zu ziehen, die als Putin-Versteher Stimmung machen gegen unsere durch demokratische Wahlen legitimierte Regierung, gegen Demokratie und Freiheitsrechte, in Zeiten, in denen ein europäischer Staat für diese Freiheit mit Waffen kämpfen muss, ist es für uns Grüne umso wichtiger, offiziell Haltung zu zeigen gegen Rechts." red