Mich hat niemand gefragt, wann ich Geburtstag haben will. Hätte ich es mir aussuchen dürfen, ich hätte einen Termin im Sommer genommen. Wenn es schön warm ist draußen und man ein Gartenfest mit Familie und Freunden feiern kann. Doch es war ein Silvestermorgen, an dem die kleine Dagmar, noch ganz neu und frisch auf der Welt, ihren ersten Schrei tat. Und so habe ich nun eben an einem extravaganten Datum Geburtstag . Wie heißt es so schön: Wir sollen die Feste feiern wie sie fallen.