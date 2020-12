So ist es mir in der Vorweihnachtszeit immer eine ganz besondere Freude, nicht nur die sonst üblichen Rechnungen und Werbeschreiben aus dem Briefkasten zu ziehen, sondern eben auch liebevoll per Hand adressierte Weihnachtspost . Freilich ist die Zahl der Karten im Laufe der Jahre (auch von meiner Seite als Verfasserin) schon etwas geschrumpft, aber auf eine handvoll treuer Stammschreiber kann ich mich verlassen.