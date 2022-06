Drei Jungen haben am Caspar-Vischer-Gymnasium das Abitur mit dem Traumschnitt von 1,0 bestanden. Oliver Miering, Giuliano Lattus und Lukas Ewald sprechen rückblickend von einer sehr harmonischen Klassengemeinschaft. Ihre Erwartungen vom Ergebnis ihrer Abi-Prüfung war durchaus unterschiedlich.

"So gut hatte ich es nicht eingeschätzt, aber eine Eins vor dem Komma hatte ich mir schon vorgestellt", sagte der Kulmbacher Giuliano Lattus. Entscheidend sei bei ihm Deutsch gewesen.

Oliver Miering aus Himmelkron gab zu, dass er schon in die Nähe der Traumpunktzahl von 800 kommen wollte. "Mehr oder weniger hatte ich es so erwartet, dass ich in dem Bereich liegen werde." Lukas Ewald aus Kulmbach dagegen hatte die Traumnote nicht erwartet. "Dass ich so einen Schnitt erreichen könnte, hat sich erst in den letzten paar Jahren entwickelt."

Der Knoten platzte bei Lukas Ewald - er besuchte die Pestalozzischule - in der elften Klasse im Alter von 17 Jahren, bis dahin seien seine Noten eher "durchwachsen" gewesen, wie er selbst einräumte. Bei Oliver Miering - er kam von der Grundschule Himmelkron-Lanzendorf an das CVG - war es ähnlich: "Bei mir ging es auch erst in der elften Klasse mit den Einsern im oberen Bereich los." Giuliano Lattus, der die Max-Hundt-Schule besucht hatte, erinnerte sich, durchgehend "relativ gut" gewesen zu sein. "Ich war auch vor dem Abi schon ein paar Mal der Klassenbeste, aber jetzt hatte ich nochmals den Ansporn."

Die Zukunft sieht für die drei Jahrgangsbesten unterschiedlich. Giuliano Lattus hat sich für das Studium der Meteorologie entschieden, der Klimaschutz spielt dabei eine gewisse Rolle. "Ich habe mich mit der Thematik nicht wirklich beschäftigt und deswegen ist auch mein Interesse daran sehr groß." Er könne in Leipzig studieren oder im Norden. "Alternativ habe ich auch über das Lehramtsstudium nachgedacht."

Oliver Miering will im Herbst ein Studium der Pharmazie aufnehmen: "Einfach deshalb, weil ich naturwissenschaftlich interessiert bin. Da bieten sich später als Apotheker oder auch in der Forschung berufliche Möglichkeiten." Lukas Ewald hat sich für ein Studium der Medizin entschieden: "Mein Interessenfeld war die letzten Jahre sehr groß, aber Biologie war schon immer ein Schulfach, für das ich sehr gern gelernt habe. Mich interessiert besonders die Dermatologie, ein Teilgebiet der Medizin, in dem ich mich in der Zukunft sehen könnte."

Ein Lob verteilten Oliver, Giuliano und Lukas an ihre Lehrer: "Sie haben alle einen guten Job gemacht und hatten sich auch während Corona auf interessante Unterrichtsmethoden vorbereitet." Übereinstimmung herrscht bei den Jahrgangsbesten auch bei den Hobbies: Sie interessieren sich für die Literatur und lesen sehr gerne.