Diakonie Kulmbach: Karl-Heinz Kuch geht nach 36 Jahren in den Ruhestand

"Bewegender Abschied" am 28. Februar 2023

Dekan verleiht Kronenkreuz des Diakonischen Werks in Gold

Die Zeit als Geschäftsführer der Diakonie Kulmbach fing für Karl-Heinz Kuch vor 35 Jahren bei der Geschwister-Gummi Stiftung an. Im Laufe der Zeit kamen die KITA GmbH, die Menüfaktur und die Diakonischen Werke der Dekanate Kulmbach und Thurnau dazu. Am Dienstag (28. Februar 2023) verabschiedete sich der Geschäftsführer schließlich in den Ruhestand, teilt die Diakonie Kulmbach in einer Pressemeldung mit.

"Viel reden, statt großer Reden": Geschäftsführer der Diakonie Kulmbach geht in den Ruhestand

Am Nachmittag trafen sich Kuch, Partner aus Kirche, Politik und Wirtschaft und zahlreiche Kollegen im Martin-Luther-Haus, um gemeinsam den Abschied des Diakonie-Urgesteins zu feiern. "Jeder der Anwesenden teilt wohl eine oder viele Geschichten mit ihm", wird Dekan Friedrich Hohenberger zitiert.

Diese Geschichten habe man danach so ausgetauscht, wie der ehemalige Geschäftsführer es sich gewünscht habe: "Viel reden, statt großer Reden". Der Dekan verlieh Kuch im Anschluss die Auszeichnung des Kronenkreuzes des Diakonischen Werkes in Deutschland in Gold für sein Lebenswerk.

"Was für ein bewegender Abschied", schreibt die Diakonie Kulmbach. Auch Richard von Schkopp, der erste Vorsitzende des Verwaltungsrates des Diakonischen Werks Kulmbach und Thurnau blicke auf schöne Jahre der Zusammenarbeit zurück: Karl-Heinz Kuch habe den Diakonie-Verbund Kulmbach zu einem "starken Wohlfahrtsverband mit vielen Sparten" gemacht.

