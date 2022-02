Er war der Höhepunkt des Kulmbacher Faschings - zumindest für die Jüngsten. Doch auch in diesem Jahr kann es keinen großen Kinderfasching in der Stadthalle geben. Eine Party mit 700 Kindern und Eltern war vor 2020 vor dem Beginn der Corona-Pandemie noch möglich, aktuell ist sie freilich undenkbar.

Und so mussten der Kreisjugendring, die Landkreisjugendarbeit, das Jugendzentrum "Alte Spinnerei" und die Bayerische Rundschau ihre Gemeinschaftsveranstaltung für den Faschingsdienstag heuer leider schon zum zweiten Mal absagen.

Mitmachen und gewinnen

Doch auch in diesem Jahr sollen die Kinder nicht völlig leer ausgehen. Wir haben uns im Organisationsteam gemeinsam eine Mitmachaktion ausgedacht, bei der alle jungen Faschingsfans Spaß haben und sogar etwas gewinnen können.

Wir produzieren in diesen Tagen ein Video, in dem Faultier Flitzi als Online-Animateurin auftritt. In einer Zeit ohne große Veranstaltungen ergreift sie die Initiative und fordert ihre Kollegen zu einer Polonaise durch die Büroräume auf - coronakonform mit je einer Pool-Noodle als Abstandhalter.

"Wir wollen trotz aller immer noch notwendigen Beschränkungen etwas dazu beitragen, dass die Kinder zum Fasching ihren Spaß haben", sagt Kreisjugendpflegerin Melanie Dippold. Am liebsten wäre es ihr und dem ganzen Organisationsteam gewesen, wenn dieses Jahr wieder der Riesen-Gaudiwurm durch die Stadthalle hätte ziehen können. Für die Jury war das stets die perfekte Gelegenheit, um von der Bühne aus die schönsten Kostüme ausfindig zu machen - darunter auch großartige Entwürfe aus Zeitungspapier. Diese wurden mit tollen Preisen belohnt.

Wer sich ein tolles Kostüm schneidern möchte, mit oder ohne Zeitungspapier, kann das auch dieses Jahr tun. Die Kreativität der Kinder und Eltern kann das Faschingsteam dieses Jahr zwar nur aus der Ferne bestaunen, aber die schönsten Ideen möchten wir auch in der Bayerischen Rundschau präsentieren. Viele Anregungen und Anleitungen für Zeitungskostüme und Faschingsdekorationen sowie unsere besten Schminktipps, eine Musikliste für die Party daheim und viele Spielideen gibt es auf hier.

So wird die Faschingsfete garantiert ein Erfolg. Flitzis Faschingsvideo ist ab 18. Februar auf der Webseite zu sehen.

Gutscheine zur Belohnung

Und belohnt wird die Mühe natürlich auch. Schickt uns ein Foto oder Video von euch im Faschingskostüm, tanzt zu Hause die Polonaise und lasst jemanden mit dem Handy ein Foto oder Filmchen davon machen. Malt uns ein Faschingsbild oder bastelt etwas Lustiges. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Alle diese Bilder, Videos und Basteleien möchten wir gerne haben! Wer uns bis spätestens bis 6. März seinen Beitrag schickt, landet damit in unserer großen Lostrommel, aus der dann die Gewinner unserer Preise gezogen werden. Verlost werden zehn Gutscheine im Wert von jeweils 25 Euro.

Die Gewinner können zwischen verschiedenen Gutscheinen wählen, zum Beispiel Kino, Spielzeug und Buchhandlung.

Und im nächsten Jahr, da soll es dann endlich wieder einen richtigen, großen Kinderfasching in der Dr.-Stammberger-Halle geben - mit allem, was dazugehört: Zeitungsspielen, Kostümwettbewerb, Konfetti, Schokoküssen und einem Riesen-Gaudiwurm.