Es ist das erste Mal, dass "Das perfekte Dinner" in Bayreuth und Umgebung gedreht wurde, und gleich bei der ersten Runde ist eine Hobbyköchin aus dem Landkreis Kulmbach dabei. Die selbstständige Fotografin Angelika Wahl (35) aus Himmelkron tischt in der Folge am Mittwoch ihren vier Mitkandidaten ein Drei-Gänge-Menü auf - zu sehen ab 19 Uhr bei Vox.