Kulmbach vor 20 Minuten

Pandemie

Corona: Die ersten Kulmbacher sind geimpft

Am Montag hat auch in Kulmbach das Impfen gegen das Coronavirus begonnen. Wir haben mit den ersten Impfwilligen gesprochen. Eine Panne in der Kühlkette hatte am Wochenende für eine Verzögerung des Impfstarts und bundesweite Schlagzeilen gesorgt.