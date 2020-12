Das betrifft das Gutscheingeschäft im Vorfeld (online kann man Gutscheine auch weiterhin erwerben) und natürlich den Kinobesuch an und nach den Feiertagen , denn Theaterleiter Werner Kampe geht davon aus: "Das wird dieses Jahr nix mehr." Auch die Vorführungen für Schulklassen, die sonst oft vor den Weihnachtsferien stattfinden, fallen flach, so Kampe. Und das Schlimmste an der ganzen Situation: "Wir haben keine Planungssicherheit." Ein Beispiel dafür sei der neue Eberhofer-Krimi, dessen Start schon von August auf November verschoben wurde. "An dem Tag, als der neue Lockdown bekanntgegeben wurde, haben wir die Werbebanner dafür bekommen."