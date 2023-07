Update vom 03.07.2023, 12.41 Uhr: "Blue Punisher" auf Altstadtfest gefunden - 19-Jähriger in Untersuchungshaft

Nachdem auf dem Altstadtfest in Kulmbach am Freitagabend (30. Juni 2023) bei einem Mann konnte die Ecstasy-Pille "Blue Punisher“ gefunden wurde, befindet sich der 19-Jährige zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Das teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bayreuth in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Der Mann wurde auf dem Fest kontrolliert und anschließend wegen Drogenbesitzes festgenommen. Am Samstag (01. Juli) wurde er dann dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln gegen den 19-Jährigen.

Vorfälle mit der chemischen Droge "Blue Punisher" sorgen derzeit in mehreren Bundesländern für Aufsehen. Dabei handelt es sich um eine besondere Erscheinungsform von Ecstasy-Tabletten. Herkunft und Wirkstoff können davon unabhängig variieren. Zuletzt waren solche Pillen durch eine offenbar sehr hohe Konzentration und als besonders gefährlich aufgefallen.

Erstmeldung vom 01.07.2023, 13.09 Uhr: Mutmaßliche Todesdroge jetzt in Oberfranken - Polizei warnt eindringlich vor Einnahme

Am Freitagabend könnte die Ecstasy-Pille „Blue Punisher“ beim Altstadtfest in Kulmbach in Umlauf gekommen sein. Die Polizei Oberfranken warnt eindringlich vor dem Konsum der gefährlichen Droge.

Die besonders hochkonzentrierte Variante von Ecstasy hat bereits für mehrere Todesopfer gesorgt: Erst vor kurzem starb eine 13-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern nach dem Konsum der Ecstasy-Pille. Danach starben noch zwei weitere Jugendliche durch die Droge.

„Blue Punisher“: Ecstasy-Pille verursacht mehrere Tote - Droge in Franken angekommen

Jetzt ist es soweit: Die gefährliche Droge wurde offenbar erstmals in Franken sichergestellt. Am Freitagabend, dem 30. Juni 2023, kontrollierten Polizeibeamte einen Mann auf dem Altstadtfest in Kulmbach. Der 19-Jährige hatte unter anderem die Ecstasy-Pille „Blue Punisher“ bei sich. Der Mann wurde noch vor Ort festgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Die Polizei Oberfranken warnt eindringlich: Die Einnahme der blauen Pille „Blue Punisher“ kann Lebensgefahr bedeuten! Die Droge kann zu teils schweren Nebenwirkungen bis hin zum Herzstillstand führen! Grund ist die teilweise viel zu hohe Konzentration des Wirkstoffs MDMA. Das Aussehen der Pillen sagt nichts über die Inhaltsstoffe und deren Dosierung aus!

Sollten sie die Ecstasy-Pille „Blue Punisher“ zu sich genommen haben oder kennen Sie jemanden, der das getan hat? In diesem Fall sollten Sie oder die betreffende Person unverzüglich einen Arzt aufsuchen. Die Polizei Oberfranken beendet ihrer Pressemeldung mit dem Appell: "Achten Sie auf Ihre Mitmenschen."

