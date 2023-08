Ein Mann hat mit einer Druckluftwaffe einen Großeinsatz der Polizei im Kreis Kulmbach ausgelöst: Am Dienstagabend (22. August 2023) gegen 20.20 Uhr ging bei der Einsatzzentrale Oberfranken die Mitteilung ein, dass ein Mann mit einer Schusswaffe auf einem Balkon in der Bahnhofstraße in Harsdorf gesichtet worden sein soll.

Umgehend rückten daraufhin mehrere Streifenwagen unter anderem der Polizeidienststellen Stadtsteinach und Kulmbach sowie von etlichen weiteren Polizeidienststellen aus der Umgebung aus. Noch während der Lagebewertung konnte der zu diesem Zeitpunkt unbewaffnete 57-Jährige von den Polizeikräften widerstandslos festgenommen werden.

Großeinsatz im Kreis Kulmbach: Polizei rückt wegen bewaffnetem Mann aus

Wie sich im Rahmen der Ermittlungen der zuständigen Polizei Stadtsteinach noch in der Nacht herausstellte, handelte es sich bei der Waffe um ein täuschend echt aussehendes Druckluftgewehr, dessen Erwerb und Besitz grundsätzlich erlaubnisfrei ist, erklärt die Polizeiinspektion Stadtsteinach dazu.

Der 57-jährige, welcher zum Tatzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, muss nun unter anderem mit einem Strafverfahren wegen Bedrohung rechnen, "da er im Eifer des Gefechts seine Mündung auf weitere Personen gerichtet haben soll", fügt die Polizei an. Die Waffe wurde sichergestellt.

Vorschaubild: © zest_marina/Adobe Stock (Symbolbild)