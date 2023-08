Ludwigschorgast vor 57 Minuten

Auffahrunfall

Schwerer Crash an Ampel: Mann (41) rast auf B303 in wartende Fahrzeuge - zwei Personen verletzt

Am Montagmorgen ist es an einer Ampel in Ludwigschorgast zu einem schweren Auffahrunfall gekommen. Ein Auto fuhr nahezu ungebremst in ein wartendes Fahrzeug. Dabei wurden zwei Personen verletzt.