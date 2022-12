Wie die Stadt Kulmbach berichtet, seien auch in der kommenden Woche weitere Asphaltierungsarbeiten im neuen Kreisverkehr in der Blaich sowie in der Hofer Straße vorgesehen, die mit Verkehrsbehinderungen verbunden sind.

Am Dienstag, 06.12.2022 finden die Asphaltierungsarbeiten in der Hofer Straße zwischen Kreisverkehr und Postlogistikzentrum statt. Die Arbeiten werden unter halbseitiger Sperrung der Straße durchgeführt. Hier muss durch den Baustellenverkehr beim Einbau der Trag- und Binderschicht mit Behinderung im Verkehr gerechnet werden. Weitere Sperrungen während dieser Asphaltierungsarbeiten sind aktuell nicht vorgesehen.

Am Donnerstag, 08.12.2022 werden im Kreisverkehr in der noch nicht befestigten Fläche die Trag- und Binderschicht eingebaut. Dafür muss die Hälfte des Kreisverkehrs für den Verkehr voll gesperrt werden. Dies hat zur Folge, dass der stadteinwärts fahrende Verkehr aus der Hofer Straße den Kreisverkehr im Gegenverkehr entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung befahren muss, also gegen den Uhrzeigersinn. Die Zufahrten zur Hofer Straße stadteinwärts, Blaicher Straße, Albert-Schweitzer-Straße und der Straße Unterpurbach sind während der Arbeiten jedoch dauerhaft gewährleistet. Das Klinikum Kulmbach ist während der gesamten Arbeiten immer erreichbar.

Die Stadt Kulmbach bittet aufgrund der besonderen Verkehrssituation alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht und besondere Aufmerksamkeit im Baustellenbereich. Wer nicht auf die Benutzung der o.g. Straßen angewiesen ist, sollte den Baubereich an diesen Tagen großzügig umfahren.

In der Woche vom 12.12. – 16.12.2022 werden dann noch die fehlenden Deckschichten im Kreisverkehr sowie in der Hofer Straße stadtauswärts eingebracht. Mit Vollsperrungen muss dann aber nicht mehr gerechnet werden.

Damit sind die Asphaltierungsarbeiten in der Hofer Straße sowie im Umfeld des Kreisverkehrs komplett abgeschlossen und alle Straßen wieder uneingeschränkt befahrbar.

Die Stadt Kulmbach bittet die Bevölkerung und die Anwohner für die unausweichlichen Behinderungen um Verständnis.

Vorschaubild: © Vicki White / pixabay.com (Symbolbild)