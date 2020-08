Bierfest-Partys, Ersatz-Kerwas: Das ist erlaubt - und das nicht

Die aktuelle Lage

Die Bedenken

Der Schulbeginn

Wie haben sich die Corona-Zahlen in Stadt und Landkreis Kulmbach entwickelt? Wie ist die Lage in der Oberen Stadt, die als Party-Meile in die Schlagzeilen geraten war? Waren die Quarantäne-Maßnahmen in der Sparkasse Kulmbach-Kronach nach dem positiven Test eines Mitarbeiters (und eines zweiten, negativen Tests) gerechtfertigt? Warum sind die vielen privaten Ersatz-Bierfeste und -Kerwas den Behörden ein Dorn im Auge? Was ist mit dem Schulbetrieb? In einer Pressekonferenz gaben am Freitagmittag Vertreter von Landratsamt, Polizei Gesundheitsamt und der Koordinierungsgruppe Corona Auskunft.Bislang wurden im Landkreis Kulmbach 249 Corona-Infektionen nachgewiesen. Von diesen Fällen gelten 237 als genesen. Elf Menschen sind verstorben. Aktuell ist im Landkreis nur eine Person infiziert . Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert beträgt 1,39.Die Behörden haben die Befürchtung, dass "hier und da der Leichtsinn regiert, obwohl wir besonders wachsam sein müssen, um das Erreichte nicht zu gefährden", erklärte Oliver Hempfling, der Abteilungsleiter für öffentliche Sicherheit am Landratsamt. Er verstehe zwar das Bedürfnis der Leute nach Normalität, aber man lebe in Zeiten, die alles andere als normal seien. "Fakt ist: Wir befinden uns immer noch inmitten einer Pandemie."Eine normale Beschulung und einen geregelten Kitabetrieb wird es nur geben, wenn es gelingt, die Infektionszahlen niedrig zu halten, betonte Hempfling. Wenn das nicht klappe, müsse man wieder mit einschränkenden Maßnahmen inklusive lokalen Lockdowns rechnen. Deshalb laute sein Appell - nicht nur an alle Eltern -, alles dafür zu tun, die Verbreitung des Virus einzuschränken. Dabei sollte sich jeder vor Augen halten, dass man nicht immer alles, was man machen darf, auch machen muss. "Legal ist nicht legitim", so Hempfling.