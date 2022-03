„Bier und Nachhaltigkeit – Was bringt der europäische Green Deal?“ - unter diesem Titel laden die Universität Bayreuth und der Museen im Mönchshof e.V. ein, um über Nachhaltigkeitstrends in der Bierbranche zu diskutieren. Die Initiative zu dieser Fachtagung kommt vom Lehrstuhl für Lebensmittelrecht am neuen Campus in Kulmbach und der Forschungsstelle für Lebensmittelrecht (FLMR) der Universität Bayreuth.

EU-, Bundes- und Landesebene würden vertreten sein, wenn am 29. Juli 2022 Expert*innen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft die Konsequenzen des Green Deal erörtern. Wie die Universität Bayreuth erklärt, richte sich die ganztägige Konferenz an Vertreter*innen von Brauwirtschaft, Getränketechnik, Handel, Wissenschaft, Verwaltung und Gesellschaft auf EU-, Bundes- und Landesebene.

Veranstaltet werde der 1. Kulmbacher Bierrechtstag in den Museen im Mönchshof mit dem Bayerischen Brauereimuseum in Kulmbach. Partner sind der Bayerische Brauerbund e.V., das Cluster Ernährung am Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn) und die Zeitschrift BRAUWELT. Unterstützt werde die Tagung von der Kulmbacher Brauerei AG.

Näheres zu Anmeldung und Programm: https://www.bierrechtstag.uni-bayreuth.de/de/index.html und https://kulmbacher-moenchshof.de/aktuelles-kulmbacher-bierrechtstag/