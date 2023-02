Kurz auf der Verkehrsinsel geparkt hat ein 45-Jähriger mit seinem Lkw auf der Bundesstraße 303. Wie die Polizei Stadtsteinach am Tag danach berichtet, war der aus Hof stammende Mann am Montag (27. Februar 2023) gegen 9.45 Uhr auf der Bundesstraße von Stadtsteinach in Richtung Kronach unterwegs, als dieser auf Höhe der Industriestraße mit dem Heck ins Bankett kam. Derzeit ist unklar, wie das passieren konnte.

Anschließend verlor er die Kontrolle über den Wagen: Der Lkw rutschte über eine Verkehrsinsel und nahm dort mehrere Verkehrsschilder mit.

LKW "parkt" auf Verkehrsinsel - und beschädigt mehrere Verkehrsschilder

Als die Polizisten am Unfallort eintrafen, stand der 7,5-Tonner nicht mehr fahrbereit auf der Verkehrsinsel. In ihrem Pressebericht schreibt die Polizei von einem "Kurzurlaub" des Fahrers auf der Verkehrsinsel.

Die Polizeiinspektion Stadtsteinach schätzt den Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro. Glücklicherweise blieb der Lkw-Fahrer dabei unverletzt.

Vorschaubild: © WR7