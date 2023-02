B303 bei Himmelkron: Frau fährt bei Rot in Kreuzung - Autounfall

Feuerwehr- und Polizeieinsatz : 45-Jährige "viel zu schnell" unterwegs

: 45-Jährige "viel zu schnell" unterwegs "Zurückgeschleudert": Wagen landet in Graben und Wildschutzzaun

Am Sonntagnachmittag (26. Februar 2023) hat sich ein Autounfall auf der B303 bei der Anschlussstelle Himmelkron ereignet. Eine 45-jährige Frau sei bei Rot in eine Kreuzung eingefahren, was "fatale Folgen" nach sich gezogen habe, erklärt die Polizei Stadtsteinach in einer Pressemitteilung. Neben der Polizei waren auch mehrere Feuerwehren im Einsatz.

Unfall auf der B303 bei Himmelkron: Frau fährt "viel zu schnell" - Mehrere Feuerwehren und Polizei vor Ort

Die Frau sei gegen 14.50 Uhr von der Autobahn A9 in Richtung Norden in Himmelkron abgefahren und habe nach links auf die Bundesstraße 303 in Richtung Kronach abbiegen wollen, berichtet die Polizei Stadtsteinach. Sie habe an der Ampel erst noch Grün gehabt und Gas gegeben. Dann aber habe die Ampel auf Rot geschaltet, als sie in die Kreuzung einfuhr.

Da sie "viel zu schnell" war, sei sie mit ihrem Auto in die gegenüberliegende Leitplanke gekracht, sei hiernach über die gesamte Kreuzung "zurückgeschleudert" worden und schließlich in einem Graben und einem Wildschutzzaun gelandet. Die Unfallfahrerin sei "zum Glück" unverletzt geblieben. Die alarmierte Feuerwehr Himmelkron erläutert, dass die 45-Jährige durch Ersthelfer an den Rettungsdienst übergeben worden sei.

Auch die Feuerwehren Lanzendorf und Gössenreuth waren im Einsatz, alle Einsatzkräfte hätten den Brandschutz sichergestellt und den Verkehr abgesichert, so die Feuerwehr Himmelkron. Für das ältere Unfallfahrzeug war es nach Einschätzung der Polizei Stadtsteinach wohl die letzte Fahrt, es sei ein Totalschaden entstanden. Die Leitplanke und der Zaun seien ebenfalls beschädigt worden, insgesamt belaufen sich die Schäden auf etwa 2500 Euro.

