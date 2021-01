Kulmbach vor 17 Minuten

Pandemie

Awo erklärt sich zu Corona-Ausbruch

Die Seniorenheime in der Johann-Brenk-Straße und Am Rasen hatten eine besonders hohe Zahl an Infizierten und leider auch viele Todesfälle. Awo-Geschäftsführerin Margit Vogel nimmt Stellung zur aktuellen Situation und Vorwürfen.