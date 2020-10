Frau Aures, in der Stellungnahme des Bundesvorstands zum Prfbericht heit es, dass das Frau Aures, in der Stellungnahme des Bundesvorstands zum Prfbericht heit es, dass das Architekturbro Drenske keine weiteren Auftrge mehr erhlt, um Interessenskollision zu vermeiden - mit dem Hinweis, dass die Vorgaben des Awo-Governance-Kodex einzuhalten sind. Sie gehren seit 2010 dem Kreisvorstand an. Haben Sie in der Zeit bis 2016, in der immer wieder Auftrge an das Bro Drenske vergeben wurden, selbst keinen Interessenkonflikt gesehen?

Bundesvorstand Wolfgang Stadler fordert, dass die Awo die Vorgaben des Governance-Kodex knftig vollumfnglich einhlt. Sie mssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass dies bis dato nicht immer der Fall war. Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?

Stimmt es, dass Oskar Schmidt nach seinem Ausscheiden als Kreisvorsitzender im Oktober 2014 kontinuierlich weiterhin Zahlungen erhalten hat, obwohl seine Bauberaterttigkeit vertraglich noch nicht geregelt war? Der Spatenstich Am Rasen war ja erst Mitte 2015.

Der Bundesvorstand fordert den Kreisverband auf, etwaige Rckforderungsansprche gegenber Oskar Schmidt zu prfen. Sehen Sie dazu die Notwendigkeit?

Scharfe Geschtze werden gegen Inge Aures aufgefahren. In einem Interview nimmt die Awo-Kreisvorsitzende zu den gegen sie erhobenen Vorwrfen Stellung.Selbstverstndlich gab es einen Interessenskonflikt. Genau aus diesem Grund haben wir bereits 2015 einen Code of Conduct beschlossen. Der Code of Conduct wurde vom Awo-Bezirksverband mit Schreiben vom 10. Dezember 2015 und 29. Januar 2016 genehmigt. Dabei ist festgelegt, dass der Interessenskonflikt transparent dargestellt wird, Betroffene nicht an Abstimmungen teilnehmen drfen und der Beschluss der nchsthheren Gliederung angezeigt werden muss. Dies ist immer geschehen. Ich habe an keiner der Abstimmungen teilgenommen. Alle Beschlsse wurden einstimmig gefasst und alle Protokolle einstimmig genehmigt. Whrend meiner Amtszeit wurden nur ein Auftrag fr die Brenkstrae an das Architekturbro Drenske vergeben. Seit 2016 erfolgten keine Vergaben mehr an das Architekturbro Seit 2014 bin ich Kreisvorsitzende, bereits 2011 wurde unter anderem mein Interessenskonflikt in einem Prfbericht nach 53 HGRG aufgefhrt und im Kreisvorstand thematisiert. Beschlussfassungen, die meinen Interessenskonflikt berhren, wurden im Kreisvorstand - Aufsichtsrat - beraten und gefasst, ohne mein Beisein. Welche Lehren ich ziehe? Dokumentation bis ins kleinste Detail vor allem bei Interessenskonflikten, da es ja auch andere betroffene Kreisvorstandsmitglieder gibt. Mit Inkrafttreten des novellierten Governance-Kodex 2017, der eine Verschriftlichung der Interessenskonflikte fordert, werden schriftliche Erklrungen bei allen Kreisvorstnden eingeholt. Transparenz muss gegeben sein.Wenn ein Spatenstich erfolgt, sind sowohl die Finanzierung, die Eingabe und Ausfhrungsplanung, die Baugenehmigung als auch die Ausschreibungen fr die Baugewerke bereits durchgefhrt. Die ersten Skizzen fr die Baumanahme Am Rasen reichen bis in das Jahr 2010 und die ersten Vorplanungen bis Juni 2014 zurck.Der Bundesverband fordert volle Transparenz. Hierzu muss ich feststellen, dass die Weichen schon 2004 nach dem Tod von Werner Grampp vom den Stellvertretern Wolfgang Hoderlein und Horst Kellermann gestellt wurden. Sie schlugen Herrn Schmidt als neuen Kreisvorsitzenden vor. Der Beschluss dazu erfolgte einstimmig - auch Wolfgang Hoderlein stimmte zu. Am 9. Oktober 2004 wurde die Satzung gendert und Oskar Schmidt zum Kreisvorsitzenden gewhlt. Der Bezirksverband hat die neue Satzung am 9. Februar 2005 genehmigt.