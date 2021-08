Kulmbach vor 49 Minuten

Burggeflüster

Ältere wissen es noch: Früher war in Kulmbach was los

Es gibt viele, die mit Blick auf die Partystimmung, die in der Oberen Stadt herrscht, die Jugend von heute verteufeln. Es gibt aber durchaus auch Leute älteren Semesters, die Verständnis haben für all die, die feiern wollen und denen in Kulmbach nicht viel geboten wird.