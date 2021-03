Von den aktuell 305 Infizierten wurden 191 in den letzten sieben Tagen positiv getestet. Der aktuelle Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach beträgt nunmehr 266,89.

Mehr Patienten am Klinikum

Deutlich gestiegen ist auch die Zahl derjenigen Corona-Fälle, die im Klinikum Kulmbach stationär betreut werden müssen. Derzeit befinden sich 35 (plus elf) Personen zur stationären Behandlung im Klinikum. Davon benötigen 16 (plus fünf ) eine intensivmedizinische Betreuung. In Quarantäne befinden sich derzeit 813 Landkreisbürger.

Die Mitarbeiter im Gesundheitsamt sind weiterhin intensiv mit der Kontaktpersonenermittlung und der telefonischen Betreuung der häuslich isolierten Personen beschäftigt.

531 Impfungen aus Sonderzuteilung

Durch das Impfzentrum Kulmbach konnten mittlerweile 8116 Erst- und 3472 Zweitimpfungen durchgeführt werden. Das entspricht einer Quote von 11,34 beziehungsweise 4,85 Prozent. Alleine am Samstag wurden aus der Sonderzuteilung für Hochinzidenzgebiete 531 Personen geimpft.

Weiterführende Informationen zu Covid-19 sowie eine Übersicht der Pressemitteilungen und Allgemeinverfügungen im Rahmen der Corona-Pandemie finden Interessierte auf www.landkreis-kulmbach.de/coronavirus.