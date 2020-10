Sie sind nicht in den Seniorenwohnheimen und nicht in den Kliniken aufgetaucht. Nicht in Oberfranken und nicht in Oberbayern. Dabei hat Bundesgesundheitsminister CDU ) Schnelltests ab dem 15. Oktober bundesweit versprochen, um an sensiblen Orten möglichst ohne großen Aufwand Personal, Besucher und Patienten auf eine Sars-Cov-2-Infektion testen zu können.