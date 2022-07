Das Auto war zuletzt am Mittwoch (13. Juli 2022) gegen 13 Uhr, in einer Garage in der Kronacher Straße in Weißenbrunn (Landkreis Kronach) gestanden, teilt die Polizei mit. Als die Eigentümerin zu ihrem Fahrzeug ging, bemerkte sie, dass die Garage leer war. Nach kurzer Suche fand sie es an der Hauswand der dortigen Diakonie. Das Fahrzeug wurde durch den Zusammenprall mit der Wand an der gesamten rechten Fahrzeugseite zerkratzt.

Die Kriminalpolizei Coburg führt die weiteren Ermittlungen in dem Fall. Die Beamten beschäftigen sich mit der Frage, ob eventuell ein misslungener Diebstahlversuch hinter dem Fall steckt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Geklautes Auto zerkratzt aufgefunden - junges Mädchen war verdächtig

Verdächtig war ein zirka 12 bis 14 Jahre altes Mädchen, das sich währenddessen in der Kronacher Straße aufgehalten haben soll. Das Mädchen hat schulterlange dunkelblonde Haare. Zeugen sowie das Mädchen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.