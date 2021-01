„The Fast and the Furious“ zu Coronazeiten - so hat die Polizei Ludwigsstadt eine Meldung von Sonntag überschrieben.

Am Freitag (8. Januar 2021) waren der Polizeiinspektion mehrere driftende Fahrzeuge auf dem Busparkplatz unterhalb der Nordwaldhalle in Nordhalben (Landkreis Kronach) gemeldet worden.

Driftübungen in Nordhalben: Dame reitet auf Flamingo-Matratze

Mehr als 10 Autos standen hier rings um die Parkfläche aufgestellt, während andere innerhalb der Beobachter „Driftübungen“ vollführten. An einem Wagen war sogar eine Flamingo-Matratze festgebunden worden, auf der eine Dame ritt, während sie hinter dem Pkw hergezogen wurde.

"Das ganze Treiben erinnerte stark an Szenen aus der Filmreihe 'The Fast and the Furious'“, so die Polizei.

Wütend über die Kontrolle sei jedoch vor Ort niemand gewesen. Nachdem die Beamten den Parkplatz mit ihrem Einsatzfahrzeug abriegelten und das Blaulicht einschalteten, stellten sich sämtliche Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen brav in einer Reihe auf und ließen sich nacheinander kontrollieren.

Warnung der Polizei

Die Identitäten von 21 Personen wurden festgestellt, alle erhielten einen Platzverweis und das Treffen wurde aufgelöst. Aktuell wird von einer nicht genehmigten Veranstaltung ausgegangen, an der die 21 Personen teilgenommen haben, was ein deftiges Bußgeld nach sich ziehen könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.