"Gemeinsam mit unseren Referenten wie Katrin Vollmann von der Wildkräuterschule KUBUK, Elke Wermbter-Gosny von der Heilpraxis Schwarzenstein, unseren TEH Praktikerinnen Tanja Schellhorn, Christina Zehnter und Susanne Brückle, Kunstlehrerin und Künstlerin Andrea Partheymüller-Gerber, Ernährungsberaterin Yvonne Müller, Kräuterpädagogin Silke Wittmann und einigen anderen Veranstaltern nehmen wir Sie mit in ein aufregendes, informatives, erholsames, aufschlussreiches und kulinarisches Jahr 2021." Das heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

"Wir erfahren, was die Natur uns im Jahreskreis an Hausmitteln zur Verfügung stellt, wir gehen wandern oder spazieren, entdecken unser Naturjuwel Teuschnitz Aue mit ihrer einmaligen Pflanzen- und Tierwelt, wir lernen Bäume näher kennen und stellen aus deren Harz eine wertvolle Salbe her, wir produzieren aus Pflanzen Farben, färben mit diesen Stoffe ein oder gestalten tolle Kunstwerke, wir kochen miteinander, wir tun gemeinsam etwas gegen Übergewicht, wir eignen uns Praktiken an um wirkungsvoll und nachhaltig zu entspannen und leichtfüßig durchs Leben zu gehen, wir achten auf unsere Gesundheit, stärken unser Immunsystem und vieles mehr."

Das Jahresprogramm der Arnika Akademie Teuschnitz gibt es unter folgenden Link.





"Alle Veranstaltungen finden selbstverständlich unter den aktuell geltenden Hygienevorschriften statt und werden nur durchgeführt, wenn die geltenden Bestimmungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie dies zulassen", teilt der Verein mit.