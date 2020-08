Stockheimer bauen Tiny Houses: Hausbesichtigung auf 27 Quadratmetern

Ist es ein Haus? Oder doch eher ein Wohnmobil? Wer vor dem Holzhäuschen in der Stockheimer Schützenhalle steht, merkt schon: Diese Frage lässt sich nicht so leicht beantworten. Denn tatsächlich hat diese noch relativ junge Wohnform etwas von beidem. Die amerikanische Tiny-House-Bewegung - Leben in Minihäusern - wird auch in Deutschland immer beliebter. Der Clou: Weil das Eigenheim so klein ist, kann es sein Besitzer praktisch überall mit hinnehmen.