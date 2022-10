Am Mittwochabend (19. Oktober 2022) ist gegen 21.50 Uhr ein Mann, der mit seinem Auto auf der Kreisstraße 21 von Neufang in Richtung Steinwiesen unterwegs war, von der Fahrbahn abgekommen und nach 50 Meter in einem dortigen Waldstück stehengeblieben. Der Fahrzeugführer kam in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer ein Alkoholgehalt von 0,79 Promille festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Kronach vermutet, dass der Alkoholgehalt gepaart mit einer überhöhten Geschwindigkeit der Grund für den Unfall des Mannes war.

Der Sachschaden am Fahrzeug des Mannes beträgt etwa 3000 Euro und der Fahrer muss eine geraume Zeit auf seinen Führerschein verzichten.

Vorschaubild: © fsHH/ Pixabay