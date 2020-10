Das Hallenbad im Erlebnisbad Steinwiesen sowie der Saunabereich stehen seit zwei Wochen wieder zur Verfügung. Dafür musste ein Schutz- und Hygienekonzept ausgearbeitet bzw. das Konzept fürs Freibad dementsprechend angeglichen werden. Der Marktgemeinderat Steinwiesen stimmte dem Hygienekonzept für das Erlebnisbad einstimmig zu.

Natürlich gibt es eine Einschränkung: Es dürfen in das Bad insgesamt 40 Personen, davon immer nur 20 im Wasser, Kinder unter 12 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten ins Bad. Massagedüsen, Wasserfälle und Whirlpool sind in Betrieb, Dampfbad und Infrarotkabine dürfen nicht genutzt werden. Hygienevorschriften und Abstandseinhaltung gelten wie vorgegeben.

Sauna nur mit Anmeldung

Für die Sauna gilt eine Personenzahl von 20. Der Zugang und Ticketerwerb erfolgen nur durch Voranmeldung bei den Bademeistern, Liegen werden zugewiesen. Auch in den Saunen gibt es nur eine gewisse Anzahl von Plätzen. Geöffnet ist die Blockhüttensauna 90º, Fasssauna 100º, Cube 75º, Biosauna 70º. Es wird im Bad und der Sauna regelmäßig gelüftet sowie die Lüftungsanlage durchgängig betrieben. Die Reinigung und Desinfizierung erfolgt durch eine Reinigungsfirma und die Bademeister.

In den letzten Legislaturperioden hat sich das Aufstellen einer Prioritätenliste für die anstehenden Projekte und Vorhaben der Marktgemeinde Steinwiesen sehr gut bewährt. Deshalb wurde auch für die Amtszeit des neu gewählten Marktgemeinderates eine solche Liste erstellt. Bis zum Jahr 2026 sind hier Investitionen von 15 630 900 Euro enthalten. Zieht man die Zuschüsse und Beiträge des Staates usw. ab, bleiben immerhin 7 925 800 Euro Eigenmittel des Marktes Steinwiesen. Die Prioritätenliste ist natürlich kein Handwerkszeug, das so wie sie heute besteht, unabänderlich ist. Es wird sicher in den nächsten sechs Jahren zu Änderungen, Verschiebungen und unvorhergesehenen Ausgaben kommen. "Aber nach dieser Liste können wir gut planen und vor allem bei der Rechtsaufsicht die geplanten Investitionen gleich anmelden", erklärte Bürgermeister Gerhard Wunder (CSU).

Großprojekt Kulturhalle

Für die Jahre 2020 bis 2023 werden einige Projekte besonders im Fokus stehen. Hier sei die Sanierung der Kulturhalle zu erwähnen, die sich sicher drei Jahre hinziehen und erhebliche Kosten verursachen wird. Der weitere Umbau der Grundschule sowie die Dorferneuerung Birnbaum sind besonders in 2020 aktuell. Hauptinvestitionen für 2021 sind neben der Kulturhalle die Elektrotechnik der Kläranlage Steinwiesen, das neue HLF 20 für die Feuerwehr Steinwiesen sowie die Wassersanierung in Nurn an der KC 16. Eingestellt ist auch die Planung der Ufermauersanierung in der Kohling. Das DSL-Höfeprogramm soll ebenfalls 2021 anlaufen.

Für 2022 steht vor allem noch die Kanalisation auf dem Programm mit dem Regenüberlaufbecken Ankerstraße oder der Sanierung des Kanals in Nurn. Für 2023 ist die Freibadsanierung vorgesehen sowie die Ufermauer in der Kohling. Wenn die Brücke bei der Teichmühle fertig ist, wird auch die Griesbrücke in Angriff genommen. Die Sanierung der gemeindlichen Wohnungen, ein Winterdienstfahrzeug für den Bauhof und zahlreiche kleinere Vorhaben finden sich in der Prioritätenliste wieder. Natürlich kann ab 2024 nicht mehr genau geplant werden, aber die Sanierung Freibad, Wasserversorgung und Kanalisation sowie die Sanierung der Ortsstraßen sind auf jeden Fall vorgesehen. "Wir können natürlich nicht bis 2026 genau planen, aber für die nächsten drei Jahre sind wir schon sehr konkret aufgestellt und auch sicher, alles zu bewältigen", versicherte Wunder. Das Gremium war sich einig, dass diese Ziele so umgesetzt werden sollen.

Der Leiter des Betriebszweiges Abwasser Kronach, der auch die Kläranlagen Neufang und Steinwiesen betreut, Alexander Gießbrecht, gab einen Sachstandsbericht über die beiden Kläranlagen. Es mussten altersbedingt bereits etliche kleine und größere Reparaturen vorgenommen werden. Vor allem die Schnecken, Lüfterkerzen und Pumpen waren sehr in die Jahre gekommen. In Neufang mussten teilweise die Teile, die vor 20 Jahren verbaut wurden, erst jetzt wieder ausgetauscht werden, was von guter Wartung zeugt. Die Kläranlage in Steinwiesen ist noch älter (44 Jahre), aber auch dort wurde die Lebensdauer der Teile durch gute Pflege weit überschritten. Die Aufwendungen hielten sich auch hier in Grenzen.

Als größere Herausforderung erweist sich jedoch die Erneuerung der Elektrotechnik, die in den nächsten zwei bis drei Jahren ansteht. Hier muss man noch eine praktikable Lösung finden, denn dann muss die Anlage abgeschaltet werden. Bürgermeister Gerhard Wunder (CSU) betonte, dass man durch die Kooperation mit Kronach eine hervorragende Betreuung sichergestellt habe.

Folgenden Bauanträgen wurde das Einvernehmen erteilt: Brigitte Kohler-Hera, Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage, Dr.-Josef-Müller-Str. 9, Steinwiesen; Joachim Deuerling, Nurn, Errichtung eines Carports und eines Nebengebäudes.

Aus dem Gemeinderat

Freibad Laut Bürgermeister Gerhard Wunder (CSU) wurden im Corona-Jahr doch noch 3461 Besucher im Bad registriert, die Hotelgäste nicht gerechnet, da diese durch die Eintrittskarten nicht registriert werden. Trotz Corona und der späten Öffnung des Bades eine akzeptable Anzahl. Das Freibad soll saniert werden. Über die Bundesregierung gibt es nun ein neues Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". Diese Förderung ist kombinierbar mit anderen Angeboten, u.a. auch mit dem Sonderprogramm des Freistaates Bayern. In Phase 1 muss nun bis Ende Oktober eine Projektskizze vorgelegt werden und in Phase 2 auf Anforderung konkrete Anträge und Kosten, hier kann die bereits in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie als Grundlage verwendet werden. Der Gemeinderat beschließt einstimmig, einen Förderantrag für dieses Bundesprogramm zu stellen.

Hundesteuer Die Hundesteuersatzung wurde um einige Passagen erweitert. Besonders Augenmerk wurde dabei auf die Definition bzw. Anschaffung und Haltung von Kampfhunden gelegt. Wer einen Hund aus einem Tierheim im Landkreis Kronach aufnimmt, wird in dem Jahr der Anschaffung von der Hundesteuer befreit. Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt, gelten jedoch nicht für Kampfhunde. Ein Hund muss spätestens, wenn er vier Monate alt ist, angemeldet werden. Die Steuersätze für die Hunde bleiben von den Änderungen unberührt. Die Satzung wird durch Aushang und Veröffentlichung auf der Homepage des Marktes Steinwiesen bekannt gegeben und tritt am 01.01.2021 in Kraft. Sie wurde einstimmig vom Gremium genehmigt.

Preisgeld Die 60 000 Euro Preisgeld für den Erfolg im Wettbewerb "Heimatdorf 2019" wurden und werden für den Spielplatz Birnbaum, Spielplatz in der Leitsch, die Platzgestaltung Pfarrer-Bayer-Str. 1, Umgestaltung ehemalige Schule Neufang und das Mehrzweckhaus Nurn verwendet.